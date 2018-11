NII SEE JUHTUS| Sport 05.11: Kreeka Friigi hoog ei näita pidurdumise märke, muudatused Valga korvpallis 

Eesti Korvpalliliit andis mõni kuu tagasi Euroopa katusorganisatsioonile ametlikult teada, et soovib korraldada 2021. aasta Vana Maailma meistrivõistluste finaalturniiri ühte alagruppi. Kõik on tore, julge pealehakkamine on pool võitu, aga on siiski üks detail, millele tasub tähelepanu pöörata, kirjutab Ville Arike.