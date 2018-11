Korvpall AJAKIRI BASKETBALL | Karmi õppetunni saanud Carlos Jürgens tahab iga päeva lõpetada võitjana Jarmo Jagomägi , täna, 09:24 Jaga:

ÜHTNE TIIM: Treeningutel kasutatakse sõna otseses mõttes meeskonnakaaslase abi. Antud fotol on Carlos Jürgens sõbra selga võtnud! Erakogu

Viimastel aastatel on USA üliõpilasliiga NCAA eestlaste jaoks olnud üsna sage sihtpaik. Kui siiani on ookeani taha siirdunud meie pikad poisid, siis Carlos Jürgens on selle jada murdnud (19). Oral Robertsi ülikooliga (ORU) liitunud ambitsioonikas tagamängija ei salga, et tema ülim siht on NBA.