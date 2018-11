Liverpool kaalub, kas võtta serblased marru ajanud šveitslane Belgradi või mitte 

Tänavusel MMil lõi Shaqiri Serbia vastu värava ning tähistas seda Albaania lipul oleva kahepealise kotka imiteerimisega, mis serblased marru ajas. Just MMil juhtunu ongi põhjus, miks kaalub Liverpool Inglismaa meedia teatel Shaqiri koju jätmist.

Mängija ise on aga öelnud, et tal poleks Serbias pallimise vastu midagi. "Lähen sinna lihtsalt jalgpalli mängima. Ma ei muretse millegi üle," sõnas šveitslane.

Crvena zvezda spordidirektor Zvezdan Terzic rääkis septembris, et ehkki tema tööandja annab Shaqiri turvalisuse tagamiseks endast parima, oleks Shaqiri Liverpooli jäämine tõenäoliselt tark otsus. "Arvan, et Shaqiri oleks Belgradi tulles väga suure psühholoogilise surve all.