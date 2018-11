Soome multitalent võib laskesuusatamise jätta ning hakata täiskohaga murdmaasuusatajaks 

Viimased viis aastat Austrias elanud Eder - soomlanna abiellus tänavu suvel austerlase Benjamin Ederiga - on pikalt olnud laskesuusatamise MK-sarja üks väledamaid suusanaisi.

Meie põhjanaaber on osalenud ka mõnel murdmaasuusatamise MK-etapil. Lisaks oli ta võistlustules Sotši olümpial, kus saavutas vabatehnikasprindis 15. koha.

"Otsustasin pärast 2017. aasta suusatamise MMi Lahtis, et 2019. aasta MM Seefeldis on minu üks sihte," sõnas Eder. "Algaval hooajal on murdmaasuusatamise MK-sarjas kümme uisusprinti, mis annavad mulle võimaluse Lahti MMiga võrreldes paremini valmistuda."