106aastane maailmarekordimees ei suuda ega taha sporti jätta 

1911. aastal sündinud Marchand on jäägitult armunud rattasporti ning püstitas mullu oma ilmselt viimase maailmarekordi: ta sõitis tunni jooksul 22,5 km, mis on 105aastaste ja vanemate meeste tippmark.

Marchand on varem öelnud, et tema pikaealisuse saladus on lihtne: tuleb süüa palju puu- ja juurvilju ning veidi liha. Kohviga tuleb piiri pidada, lisaks on vaja end regulaarselt liigutada.