Erika Kirpu jäi taas Eesti naiskonnast välja 

9.-11. novembrini Kalevi Spordihallis peetavale naiste epee maailmakarikaetapile Tallinna Mõõk on registreerunud 257 vehklejat 47 riigist. Võistkondlikult osalevad 26 riigi naiskonnad.



Turniiri peakorraldaja Jüri Salmi sõnul teeb turniirile registreerunute arv silmad ette nii mõnelegi meeste turniirile. Salm lisas, et eelmisel hooajal ei olnud ühelgi naiste etapil osalejate arv nii kõrge. Tallinna Mõõga osalejate rekord pärineb aga aastast 2015, kui meeste etapil võistles 273 sportlast.



Maailma edetabeli esimesest 30s vehklejast on kohal 26, maailma esisajast on esindatud koguni 80 sportlast. Teiste seas on kohal ka valitsev maailmameister ja turniiri tiitlikaitsja itaallanna Mara Navarria. Võistkondlikult on kohal kõik maailma esikahekümnesse kuuluvad riigid.



Eesti naisvehklejaid astub individuaalselt võistlustulle 17. Valitsev Euroopa meister ja maailma edetabelis 8. kohta hoidev Lehis on eestlannadest ainsana eelringidest vabastatud ja alustab võistlemist 64 parema seas.