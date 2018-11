Ats Purje kirju karjäär – maffiabossi püstolitega käsilased, geniaalne Tarmo Rüütli ja totter tort 

Kuidas sellises olukorras üldse käituda? Ei tundu just kõige meeldivam töökeskkond.

„Aasta olin (Küprosel) olnud. Oskasin juba varuda, et see, mis nad räägivad, pole tõsi. Pidi palgast kõrvale panema ja eks nad vahepeal sirtsutasid seda raha mõnesaja euro kaupa. Kogu aeg valetati. Öeldi, et (raha saabub) homme, järgmine nädal, järgmine kuu, et mingid TV-rahad tulevad, siis saab. Seda juhtus mõlemas klubis. Trennis räägiti ainult palgast. Ei olnud, kuidas elu käib ja kas eile mängu nägid, oli selline, et millal palka saab ja kas keegi on saanud?“

Nõmme Kaljus nagu sunnitööl

Küproses seigeldud, naasis Purje Soome – Kuopio klubisse KuPS. 400 kilomeetri kaugusel Helsingist pallis ta aastatel 2012-2014 ning 2017-2018. Vahepeal põikas ta tagasi kodumaale ning esindas Nõmme Kaljut.

„See viimane aasta Kaljus (2016 – toim.) oli mul väga raske. Mul oli kaks põlvetraumat pluss meil oli uus treener (Sergei Frantsev – toim.) Me kuidagi ei saanud sama liini peale. Tema tahtis mult üht asja, aga mina ei tahtnud, kuigi üritasin mängida nii, nagu ta tahab. Mul see mängulust, lõbu, nauding – mis mul jalgpallis kõige tähtsam on – kadus täiesti ära. Olin nagu sunnitööl. Naine kodus ütles, et mis toimub? Rääkisime ja ta ütles, et äkki proovid mujale minna, et saaks veelgi jalgpalli nautida.“

Ats Purje. Stanislav Moškov

Esimese variandina helistas Purje endisesse koduklubisse ning KuPS oli mehest kohe huvitatud. Kuna sõlmiti lühike 1+1 leping, ei olnud perel mõtet üle lahe kolida. Nii läks Purje Soome, abikaasa Karin ning lapsed Penelope ja Ron jäid Eestisse.