Hooaega päästa üritav Valga lasi peatreeneri lahti ja palkas nimeka juhendaja 

Valga on Eesti-Läti liigat alustanud ühe võidu ja viie kaotusega. Võistkonna kõneisik, Valka linnapea Vents Armands Krauklis ütles, et niimoodi jätkata ei saanud.

"Tuleb tunnistada, et Misus ei suutnud võistkonna potentsiaali realiseerida. Tõsi, saime võistkonna kokku päris hilja ja ettevalmistus jäi lühikeseks. Aga et hooaega päästa, on vaja muutust," rääkis ta.