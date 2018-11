Todt külastab Schumacherit kaks korda kuus: „See on isiklik teema, armastan Michaelit.“ 

Ka Todt ei räägi tavaliselt Schumacherist, kuid The Timesi puhul tegi prantslane erandi. "See on isiklik teema. Kohtun Michaeliga, armastan Michaelit. Kohtun ka tema perega," ütles ta. "Soovin, et olukord oleks teistsugune." Todt lisas, et käib Genfi järve ääres Schumacheril külas minimaalselt kaks korda kuus.