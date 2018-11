Kas Fulhami masendav vorm võib Käidi jaoks mõne ukse avada? 

11 matši järel on Londoni tiimil kirjas üks võit ja kaks viiki, mis annab kokku viis punkti. Üha rohkem räägitakse 2015. aastast peatreenerina töötanud serblase Slaviša Jokanovici võimalikust vallandamisest.

Sel sügisel vigastusega maadelnud poolkaitsja on tänavu ka U23 tiimi eest teinud kaasa vaid ühes kohtumises, kui augustis viigistati Manchester Unitediga.

"Olukord on suhteliselt segane," rääkis Käit septembri alguses Eesti ajakirjanikele. Ta tunnistas, et on klubi juhtidega põgusalt rääkinud, kuid kasu sellest pole olnud. "Ei saa aru, mida nad soovivad või ootavad."