Kazakauskas: Tartul oli võimalus kõik mängud võita 

OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga on leedulasest ääremängija sõnul toonud võrreldes eelmise hooajaga põnevust juurde. "Rohkem meeskondi ja mängijaid ning tase on tugevam kui eelmisel aastal Eesti meistriliigas."



Mis on olnud Kazakauskase hea hooaja alguse võti? "Treenisin suvel väga kõvasti ning treener usaldab mind. Ta annab mulle palju minuteid ning lubab mul teha neid asju, mida oskan kõige paremini. Meie meeskond on väga noor ja mäng küllaltki ebastabiilne. Suudame viis minutit väga hästi mängida, kuid siis kaotame tähelepanu ning vajume ära. Me töötame väga kõvasti ning ma usun, et meie mäng läheb järk-järgult paremaks."



27aastane mängumees endale konkreetseid eesmärke korvpallurina seadnud pole: "Ma ei mõtle nii, et tahaksin mõnes kindlas klubis või liigas mängida. Tahan korvpalli nautida, olla hea tiimikaaslane ja mängida meeskonnas, kes mind tõeliselt tahab."



196sentimeetrise kasvu juures on Kazakauskas muljetavaldav lauapallide hankija. Mis teeb temast hea lauavõitleja? "Võib vist öelda, et see on mul lihtsalt veres! Terve elu on lauavõitlus olnud mu parim element korvpalliväljakul. Lähen iga palli eest võitlema ja vahel saan lauad kätte," muheles leedulane.



Kuidas iseloomustab tartlaste laualõvi kohalikke korvpallifänne? "Meie fännid on väga toredad inimesed. Nad toetavad meid alati ja mitte ainult Tartus. Meil on grupp inimesi, kes tulevad igale mängule kaasa! Tahan neile öelda suured tänusõnad!"



Kazakauskas kogus esimese kuu jooksul keskmiselt 18,6 punkti, 10,6 lauapalli ja 5,4 resultatiivset söötu mängu kohta. 91:94 kaotusmängus BK Ogre vastu tõi teist hooaega Tartus palliv leedulane 31 punkti, kaheksa lauapalli ja viis resultatiivset söötu.