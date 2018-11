Ferrari boss kümneaastasest tiitlipõuast: me ei tohi võitmist karta 

Nüüd pakutakse Mercedesele taas konkurentsi, kuid ometi on kahel viimasel hooajal oma võimalused maha mängitud. "Mõnes valdkonnas oleme meie paremad, mõnes jällegi nemad. Usun, et peamine erinevus on ikkagi võiduharjumuses," üles Arrivabene. "Nende jaoks on kaksikvõit tavaline, kuid meie jaoks on tegu erilise sündmusega. Peame end rohkem väärtustama ja võitmist mitte kartma."