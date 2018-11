Ronaldo pöörane armuelu: Hiltonist ja Kardashianist kuni rõveda vägistamissüüdistuseni 

Aastal 2009 otsustas Chelsea jalgpallur Juliano Belletti , et viib Ronaldo kokku oma õe Luanaga . Noored käisid romantilisel õhtusöögil, kuid hiljem neist kuigi palju kuulda enam polnud.

Mitmel korral on Ronaldo ellu tunginud Imogen Thomase nimi. Naise kõneisik on siiski väitnud, et suhe oli üsna ühepoolne ning Thomas ei tahtnud jalgpalluriga tegemist teha. Küll aga pommitas Ronaldo oma unistuste naist telefonikõnedega.