VÕTA, AGA PANE TAGASI! Ronaldinho sadadest miljonitest on alles vaid 6 eurot 

Kõik sai alguse sellest, et Ronaldinho ehitas koos vennaga kaitsealusele maatükile maja. Luba neil selleks polnud ning algas kohtuprotsess. Nüüd määrasid võimud Ronaldinhole kahe miljoni euro suuruse trahvi, kuid endine maailma parim jalgpallur andis teada, et temal küll sellist summat pole.

Loomulikult on kõigil raske uskuda, et karjääri jooksul sadu miljoneid teeninud härral kogu varandus otsas on. Seda enam, et ta tuuritab endiselt Nike'iga mööda maailma ringi ja osaleb pidevalt erinevatel sponsorüritustel. Tõsi, ilma passita läheb ka reisimine keeruliseks.