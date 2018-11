Auto-Moto uudised Motolegend Endel Kiisa: enne välismaale minekut kutsuti mind Moskvasse KGBsse Deivil Tserp , täna, 19:45 Jaga:

TANDEM: Motospordilegendid Endel ja Virve Kiisa, kelle garaažis on praegugi äge Ducati tsikkel. Stanislav Moškov

Auto- ja motospordihuvilised vaimustuvad Ott Tänakust, kes võitleb MM-kulla eest. Samas on Eestis olnud ringrajasõitjaid, kes meelitasid raja äärde rohkem kui 100 000 pealtvaatajat. Õhtuleht meenutab retrosarjas endiste staaride tipphetki. Esimesena on luubi all Endel Kiisa, kes jõudis MM-etappidel esikümnesse.