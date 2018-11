Politsei kuulas Monaco jalgpalliklubi venelasest omaniku üle ning otsis ta luksuselamu läbi 

Milles asi? Vene oligarhil on käimas pikaajaline vaidlus Šveitsi kunstikaupmehe Yves Bouvier'iga. Rõbolovlevi sõnul pettis Bouvier temalt välja miljard dollarit, küsides 10 aasta jooksul 38 eri maali eest liiga kõrget hinda. Rõbolovlev on šveitslase kohtusse kaevanud Monacos, Singapuris ja Šveitsis, Bouvier on kõiki süüdistusi eitanud.



Pikemat aega on aga uuritud, kas Rõbolovlev on üritanud õigusorganeid mõjutada, et nad vaidluses Bouvier'iga just venelast eelistaks. Just seepärast kuulati mees üle ning otsiti läbi ta kodu.