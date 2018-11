ANATOOMIA MÄNGIS VINGERPUSSI! Klopp jäi Liverpooli kaotusmängu seletamisel hätta: mul on ainult 10 sõrme 

"Mul on ainult 10 sõrme," viitas sakslane vaimukalt sellele, et vigade üles lugemine oleks üsna ajamahukas. "Nad olid agressiivsed. Nad olid ka eelmises mängus, aga siis olime meie paremad. Põhiprobleem on see, et tegime nende elu veidi kergeks. Nad näitasid kirge ja nad väärisid võitu, nad andsid endast kõik. Meie lihtsalt ei saanud oma mängu käima."