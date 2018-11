Hiigelpalk ja eralennuk – vaata, mida nõudis noor superstaar Kylian Mbappe oma koduklubilt PSGlt 

Saksamaa väljaanne Der Spiegel kirjutab, et Mbappe soovis maailma parima jalgpalluri autasu Ballon D'Ori võitmise korral palgatõusu, mis teeks temast klubi enimteeniva jalgpalluri. PSG polnud sellega nõus, kuna see oleks tähendanud, et Mbappe oleks palganumbrilt ületanud ka maailma kalleimat jalgpallurit Neymari. Praegu teenib Mbappe väidetavalt 17,5 miljonit eurot aastas.