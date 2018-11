Vormel 1 karusselliga liitub eksootiline võistluspaik 

BBC andmetel on vormelisarja juhid sõlminud mitme aasta pikkuse lepingu, mille alusel hakatakse kihutama Vietnami pealinna Hanoi tänavatel. Tegemist on esimese täiendusega pärast seda, kui vormel 1 võttis üle Liberty Media.

"Kui 2017. aastal turule sisenesime, siis ütlesime kohe, et soovime etappidega laieneda. Vietnamiga teeme otsa lahti," sõnas vormel 1 sarja tegevdirektor Chase Carey.

Hanoi GP on kombinatsioon klassikalisest võistluspaikadest. Esimesed kurvid on identsed Saksamaa Nürburgringiga, lisaks on sarnaseid jooni nii Monaco, Suzuka (Jaapan) kui ka Sepangi (Malaisia) ringrajaga.