Kas Luka Doncici särav algus NBAs on tiimikaaslased kadedaks teinud? 

Kollanokkadega käitumist võib NBAs võrrelda kooli rebaste ristimisega. Korvpallis kestab see nädala asemel terve hooaja. Tuleb kanda roosat seljakotti, tassida veteranide pagasit ja olla valmis igasugusteks üllatusteks. 2006. aastal toppis Washington Wizardsi staar Gilbert Arenas esimest hooaega liigas mänginud Andray Blatche'i tossu sisse koerajunni. Arenas selgitas hiljem, et tegemist oli kättemaksuga – Blatche olevat Wizardsi skooriliidri riided vanni visanud.

Jääb vaid üle oletada, kas Doncic ei täida korralikult talle antud ülesandeid või on tiimikaaslased tema peale lihtsalt kadedad. NBAs tuleb taolisi asju ette. Omal ajal Los Angeles Lakersis ohtralt punkte visanud Norm Nixon ei söötnud noorele Magic Johnsonile ja karjääri esimesel Tähtede mängul ei saanud palli isegi Michael Jordan.

Mavericksi nigel seis

Selge on see, et Maverciksis pole asjad korras. Kümnest mängust on võidetud kolm ja helgeid hetki on peaasjalikult pakkunud Doncic. Vahel sähvatab ka teist aastat NBAs mängiv Dennis Smith juunior, aga sekka tuleb ka tõeliselt halbu esitusi.

“Peame korra majja saama, nii platsil kui ka sellest väljaspool,” ütles Mavericksi varumängujuht J.J. Barea paljutähenduslikult ESPNile.

Ent Doncici numbrid on tõepoolest muljetavaldavad. Kümne mänguga on ta visanud keskmiselt 19,8 punkti, võtnud 6,5 lauapalli, jaganud 4,4 resultatiivset söötu ja teinud 0,9 vaheltlõiget. Visketabavus väljakult on 47,7 protsenti, sealhulgas kolmesed 38,2 protsenti. Doncic loob enam kui pooled oma kaugvisetest ise ja tema 203 cm pikkuse juures on neid üliraske takistada.

NBA mängutempo on võrreldes eelmise hooajaga hüppeliselt kasvanud ja seega on mängijatel lihtsam statistikat koguda. Nii on Doncic skooriliidrite seas alles 29. kohal. Pealegi on mängitud vaid 9-11 kohtumist.