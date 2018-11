FIFA president tõmbab tippklubide salaplaanile juba eos vee peale 

Infantino salaliigat läbi lasta ei kavatse. "Oleme sarnaseid üritusi, mis tahavad struktuurist välja murda, näinud juba 1990ndate aastate algusest. Aga see tähendaks, et sa kas oled sees või väljas. Kui ei soovita mängida organiseeritud jalgpalli, siis pole neil mängijatel asja ka koondiste tegemistesse. Ei Rahvuste liigasse, piirkondlikele meistrivõistlustele, EMile ega ka MMile," on FIFA president resoluutne ning lisab, et jalgpalli "tuleb kaitsta".