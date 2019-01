SPORDISÜNDMUS 2018: Kas ultramees Ratasepp suudab veerandfinaalis nimekamatele konkurentidele vastu saada? Kes võidab Alusalu ja Kirdi duelli? 

Süsteem on olnud juba üle kümnendi sama: meie arvates aasta 16 kõige eredamat spordihetke-sündmust jagatakse loosi tahtel play-off-tabelisse (asetusi pole ehk kaks favoriiti võivad kohe vastamisi minna) ning sporditoimetuse liikmetest (Ville Arike, Jarmo Jagomägi, Karl Juhkami, Siim Kera, Ats Kuldkepp, Mart Treial, Kaarel Täll, Henry Lääne, Deivil Tserp) koosnev žürii peab andma hääle ühe või teise poolt. Miinusringe ja teisi võimalusi ei ole. Kes duelli kaotab, see ka põrmu kukub. Lõpuks jääb alles vaid üks, see kõige meeldejäävam spordisündmus aastast 2018.