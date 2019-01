WRC-sarjast minema löödud Breen: suur võimalus, et olen juba varsti tagasi 

"On olnud rasked paar nädalat. Nagu teate, siis ei õnnestunud mul järgmiseks hooajaks omale täisprogrammi saada ning see on olnud minu jaoks raske," sõnas ta oma Facebooki lehel.

"Töötame väga kõvasti, et WRC-sarja naasta. On väga suur võimalus, et oleme juba varsti tagasi. Hoian teid kõiki kursis. Mul on palju abilisi, kes mind aitavad. Hetkel tuleb lihtsalt parimat loota. Olen palju raskematest olukordadest välja tulnud. Olen enesekindel, et olen peagi tagasi," sõnas Breen.