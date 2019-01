CSKA peatreener: Kalev/Cramo mängis kohati brutaalselt

"Raske on mängida kohtumisi, milleks ei saa teha korralikku ettevalmistust. See oli meile lühikese aja jooksul teine mäng. Vastasel oli rohkem päevi, et tänaseks mänguks valmistuda. Suutsime siiski leida viisi, kuidas võita. Teisel ja kolmandal veerandajal tabasime tähtsaid viskeid ja tegutsesime kaitses hästi. Lasime Kalevil visata vastavalt 20 ja 17 punkti," rääkis Itoudis.

Hoolimata kaotusest püsib Kalev/Cramo play-off'i positsioonil. "Minu arust on Kalev/Cramo sellel hooajal play-off'i tiim. Mul on raske midagi ennustada, aga nii see tundub. Kalev on proovinud teha muutusi ja toonud uusi välismaalasi. Ja esimest korda pean kiitma publikut. Saalis oli üle 5000 inimese ja atmosfäär oli suurepärane. Kahju, et see suurepärane saal alati täis pole. Kalev mängib agressiivselt. Täna mängisid nad lausa kohati brutaalselt, aga las see olla. See on mängu osa. Kui seda lubatakse, siis nii on," sõnas kreeklane.

CSKA üks skooriliidreid Cory Higgins saadeti esimesel poolajal minema, sest ameeriklane tegi ebasportliku vea ja hiljem anti talle ka tehniline viga.