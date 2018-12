Donaldas Kairys: tegime kuradima kõva mängu, aga Sergio Rodriguez rikkus meie peo 

„Meil ei läinud mõned visked sisse, mida oleks pidanud ära panema. Nemad panid ära ja nii see viis punkti jäi. Nagu minulgi lõpus - lihtsalt ei läinud. Pall on ümmargune ja seekord ei läinud läbi korvirõnga. Aga suure meeskonna vastu punkt-punkti mängu mängida ongi see, mida kõik tahavad,“ rääkis Kalevi kasuks 14 punkti ja 6 lauapalli toonud Jõesaar. Eesti esiklubi resultatiivseimaks tõusis 16 punkti ja 9 resultatiivse sööduga Chavaughn Lewis.