NII SEE JUHTUS | Sport 31.12: Anett Kontaveit võttis Brisbane'i turniiril muljetavaldava võidu 

Portland Trail Blazersi, Detroit Pistonsi, Miami Heati ja erinevate Euroopa klubide juures tegutsenud Filippi räägib koolitusel skautide tööst ja selle olulisusest korvpallimaastikul. “Skauditöö on olulisem kui esmapilgul arvatakse. See on korvpalli üks põhikomponente. Läbi professionaalse skautimise leiavad treenerid meeskonda sobivaimad mängijad ning teiselt poolt mängijad parima keskkonna arenemiseks.”