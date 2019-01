VIDEO | Doncic vedas Mavericksi Thunderi ja kahvatu Westbrooki vastu võidule 

Doncic on sel hooajal NBAs mänginud 34 kohtumist, kokku 1104 minutit. Punkte on ta visanud 668 ehk keskmiselt 19,8 mängus. Mehe kahepunktivisete tabavusprotsent on 43,7. Kolmepunktivisetel 37,1. Ta on hankinud 220 lauapalli ning jaganud 173 söötu. Lisaks on statistikas kirjas 37 vaheltlõiget, 10 blokki ning 116 pallikaotust.