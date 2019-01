LeBron James selgitas, miks ta on ajaloo parim korvpallur

34aastane Los Angeles Lakersi staar rääkis tema elule keskenduvas telesarjas "More Than an Athlete" ("Rohkemat kui sportlane"), et 2016. aasta NBA hooaja legendaarne finaalseeria tegi temast ajaloo kõige kõvema korvpalluri. Golden State Warriors oli toona mängudega 3:1 ees, kuid Jamesi juhitud Cleveland Cavaliers pööras finaalseeria pea peale ning võttis 4:3 võidu. Enne seda triumfeeris mõni Clevelandi sporditiim USA profiliigades 52 aastat varem.

"See seeria tegi minust ajaloo parima mängija," sõnas ta. "Nii ma tundsin. Oli väga-väga vaimustav Clevelandiga pärast 52 aastast põuda võita. Alguses ma nutsin, pisarad olid kõigi nende 52 aasta eest. Pärast seda ma mõtlesin, et "see seeria tegi minust ajaloo parima mängija."



"Kõik rääkisid, kuidas Warriors oli ajaloo tugevaim tiim," jätkas ta. "See, kuidas me seeria võitsime, oli eriline. See oli üks väheseid kordi mu karjääri jooksul, kui ma tundsin, et "pagan, ma tegin midagi erilist."