VIDEO | NBA superstaar rõõmustas kodutut portsu rahaga: mu eesmärk on maailma parandada 

Aastas 20 miljonit dollarit (u 17,5 miljonit eurot) teeniv 26aastane korvpallur pistis käe tasku ja ulatas kodutule 240 dollarit (210 eurot). Viimane vihtus seepeale rõõmutantsu.



"Elu on mulle väga palju andnud ja ma saan mängida mängu, mida armastan," ütles Irving hiljem. "Mulle meeldib tagasi anda. Olen öelnud, et minu eesmärk on maailma parandada."