SAABKI TEOKS!? Nurmagomedovi agent: Mayweather nurub matši 

"Me oleme temaga viimased kuu aega sõnumeid saatnud," sõnas Abdelaziz. "Ta nurub võitlust. Kui ta ütleb nüüd, et pole seda teinud, siis laen meie sõnumid internetti. Ära valeta, Floyd! Ära valeta, Floyd!"

"Ma usun, et Habib annab talle kere peale!" jätkas agent.



Väidetavalt on seni kokkulepe rahaküsimustes takerdunud. Nurmagomedov on valitsev UFC kergekaalu maailmameister, oktoobris alistas ta legendaarses võitluses Conor McGregori. Kuuldavasti ihub McGregor Nurmagomedovile kättemaksu ja ei saa välistada, et nad millalgi uuesti kohtuvad.