Katari MMile minevad kangema kraami sõbrad peavad rahakoti puuga selga võtma 

Täiendav aktsiis hakkas kehtima vaid mõni nädal pärast seda, kui see Pärsia lahe äärne riik teatas täiendavate maksude kehtestamisest tervist kahjustavatele toodetele, sealhulgas energiajookidele. Detsembris teatas valitsuse esindaja, et 100 protsenti tõusevad tubakatoodete ja energiajookide ning 50 protsenti magusate jookide maksud.

Riigis on ainult üks alkoholipood, mida haldab Qatar Distribution Company. Selle firma kaudu jõudiski avalikkuseni 30 lehekülje pikkune dokument, kus on kirjas alkohoolsete toodete uued, üleöö kahekordseks kerkinud hinnad. Valitsuse esindaja kinnitas agentuurile AFP, et dokument on õige.