Anett Kontaveit: minu serv on paremaks läinud

"Nood mängud lisasid mulle enesekindlust ja tunnen, et suudan TOP 10 mängijatega heidelda. Mul on sisemine kindlus, et kui astun väljakule, on kõik võimalik. Mul pole edetabelikoha mõttes suurt survet. Kui mängin Petraga, tean, et ta asub esikümnes. Arvan, et temal lasus minust suurem surve," rääkis Kontaveit.