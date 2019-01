Gran Canaria võõrustab peagi Himkit. Peatreener: mängugraafik on ülitihe, aga peame sellega toime tulema 

"Tegemist on väga tasakaalustatud ja tasemel, ohtliku meeskonnaga. Euroliigas ainsana sooritavad nad rohkem kolme- kui kahepunktiviskeid, neil on väga selge mängujoonis, nad on suutelised oma visetega mänge võitma," rääkis vastase kohta Gran Canaria peatreener Victor Garcia.