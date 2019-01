Kentsakas kodutee: Kristjan Ilves sõitis Sotši olümpia järel taksoga Peterburist Narvasse 

Muutmata kujul väljavõte FIS World Cup Otepää Facebooki lehelt: "Üks meeldejäävamaid seikasid on kindlasti tema jaoks olnud, kui nad tulid Sotši taliolümpiamängudelt ning kuna lennud hilinesid, siis jäid nad Peterburi-Tallinna lennult maha. Seejärel otsustati võtta takso, et sõita bussijaama, kuid poolel teel küsisid nad, kui palju maksaks Narva (umbes 160 km - toim.)?

Selgus, et see oli üsna mõistlik hind ja siis võetigi ette sõit taksoga Narva. Kuna seal oli aga väga pikk piiriületamise järjekord ja siis kõndisid nad päris pika maa koos varusutusega piiripunktini, kusjuures kõik olid veel paraadvormis. Piiripunktis muidugi natuke naerdi nende üle, et kus nad siis niimoodi nüüd tulevad."