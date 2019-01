Vormel 1 RETROGALERII | Meenuta 50. sünnipäeva tähistava Michael Schumacheri karjääri säravaimaid hetki Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 07:00 Jaga:

Michael Schumacher 1992. aastal Belgias Imago/Scanpix

Seitsmekordsel vormel-1 sarja maailmameistril Michael Schumacheril on täna 50. sünnipäev. Vormelilegend taastub endiselt 2013. aastal saadud raskest peavigastusest, aga et täna on eelkõige rõõmus päev, meenutame sakslase säravat karjääri.