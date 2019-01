Özili agent kummutas lahkumisjutte: tema tulevik on siin 

Özil alustas aastat kindla Arsenali põhimehena, olles oktoobris isegi meeskonna kapten. Detsembris sakslase nime enam alg11 ei figureerinud ning kuigi ametlikuks põhjuseks on toodud seljavigastus, ringleb Inglismaa meedias üha enam kuulujutte, et Emery pole keskväljamaestro pingutustega lihtsalt rahul.

Sellega seoses on palju liikvel ka jutte, justkui sooviks Özil ise omale uue mängupaiga leida. Tema agent Erkut Sogut lükkas need jutud aga ümber: "Mesut pikendas Arsenaliga lepingut eelmise aasta jaanuaris, kuna nägi siin oma tulevikku ning miski pole seda muutnud. Ta soovib lepingu lõpuni siin olla ning võib olla isegi kauemgi.

Mesut on 100% ennast Arsenalile pühendanud. Ta armastab seda klubi ja selle väärtusi ega soovi kusagil mujal olla. Kogu kära Mesuti tuleviku osas pole tulnud ei temalt ega minult. On täiesti selge, et tema tulevik on siin, Arsenalis."