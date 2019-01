Sakslasest suusatreener: kogu aeg on üks Venemaa ja Venemaa, aga keegi ei räägi Johaugist või Sundbyst 

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) oli RUSADA-le andnud 31. detsembrini aega, et üle anda kurikuulsat Moskva dopingulaborit puudutavad andmed, mis oli üheks tingimuseks nendele määratud keelu tõstmiseks. Nüüd ähvardab riiki taas rahvusvaheline võistluskeeld, mis võib nurjata ka sadade sportlaste hooaja.

Tour de Skil osaleva Venemaa murdmaasuusakoondise treeneri Markus Crameri sõnul toob see tema sportlastele taas negatiivse tähelepanu. Ja seda teenimatult.

"Mitte keegi ei räägi [Therese] Johaugist või [Martin Johnsrud] Sundbyst. Kogu aeg on üks Venemaa ja Venemaa. Pole viisakas vaadata ühtmoodi ühes suunas ning teistmoodi teises suunas," viitas Cramer ametkondade kahepalgelisusele.

"Mina tervitan Johaugi ja Sundbyd alati. Jah, nad mõlemad patustasid, kuid kandsid ühtlasi ka karistust ning nüüd on nad tagasi. Sellised need reeglid kord juba on," leidis omal ajal Dario Cologna maailma tippu toonud sakslane.