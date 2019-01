Schumacher 50: tütar Gina-Maria valis vormeli asemel hoopis ema elutöö 

21aastane Gina-Maria Schumacher proovis nooruspõlves ka kardisõitu ja oli väidetavalt päris kiire, kuid lõpuks otsustas ta siiski käia oma ema jälgedes, valides ratsutamise. Corinna Schumacher on suur hobuste fänn ning peab rantšosid Šveitsis ja Texases. Tagantjärele selgub, et Gina-Maria tegi õige otsuse, sest tänaseks on ta kahekordne maailmameister vesternratsutamises.