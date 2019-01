Võrkpall Huvilised, kiirustage! Eesti koondiste mängudele on Tartus oodata täismaja Ohtuleht.ee , täna, 12:06 Jaga:

Eesti võrkpallikoondise poolehoidjad 2018. aasta suvel mängus Iisraeli vastu. Erki Pärnaku

Eesti võrkpallikoondised peavad pühapäeval, 6. jaanuaril Tartu ülikooli spordihoones MM-valikmänge. Et oodata on täismaja, paneb võrkpalliliit huvilistele südamele, et: