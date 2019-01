Eesti ekstreemspordi täht püüab Tokyo olümpiapiletit 

Tokyo olümpiamängude kandidaat on 19aastane noor ja talendikas BMX pargisõitja Roomet Säälik. Säälik on BMX freestyle park distsipliinis hetkel vaieldamatult Eesti parim.

Sääliku ettevalmistustsükkel jääb perioodi detsember-mai, mille sisse mahub võistlemine Simple Sessionil (2.-3. veebruar) ning maailmakarikasarja Jaapani ja Prantsusmaa etappidel. Plaanis on osaleda treeninglaagrites Riias koos läti kohalike BMX ratturitega ning Spot of Tallinn elamusspordikeskuses.

„Teadupärast seisab rattasport nagu teisedki spordialad silmitsi suurte muudatustega. Juurde lisandub mitmeid uusi põnevaid distsipliine ja vanad klassikalised alad on muudetud publikule atraktiivsemaks. Ka Eesti Jalgratturite Liit teeb igapäevaselt tööd, et üldiste trendidega kaasas käia ja on igati loogiline, et soovime panustada projektidesse, mis tagaks meie ratturite esindatuse Tokyo Olümpial,“ kommenteeris Liidu peasekretär Urmas Karlson liidu uut suunda.