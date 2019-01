Anett Kontaveit pärast kaotust: vastane tuli niiskete tingimustega paremini toime, aga üldiselt oli täitsa hea nädal 

"Ma arvan, et see koht 5:3 peal mängu saatust nii palju ei mõjutanud. Rütmi segas kõige rohkem see, kui mul oli seisul 5:5 geimpall, aga Tsurenko lõi tagantkätt mööda joont ilusa rabaku. Jah, mul oli esimeses setis palju võimalusi, aga vastane mängis otsustavatel kohtadel väga hästi, järjekindlalt ja tegi vähe vigu. Ta oli teravam kui mina. Minul tulid väiksesed autilöögid ja ma ei kasutanud oma võimalusi ära," rääkis Kontaveit pärast kaotust.

Esimese seti keskel kutsus Kontaveit väljakule treener Nigel Searsi ja ütles, et olud on keerulised. "Kaotuse üks põhjus oli jah see, et vastane tuli nende tingimustega paremini toime kui mina. Ütlesin treenerile, et olud on väga niisked. Füüsiliselt oli tema kindlasti paremini valmis."