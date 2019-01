Lumevõrkpalli proovinud eestlannad: see on nagu talisuplus, et viimase hetkeni mõtled, kas minna 

Kui saaks palle kusagilt, siis miks mitte. Hetkel anti Moskva võistluseks korraldajatele pallid ja ühtegi palli müügiks ei olnud (hetkel kasutusel olev pall on prototüüp, mida alles arendatakse-toim). Muidu varustus on suhteliselt odav ja kättesaadav paljudele. Meie jaoks oli tegu väga erilise ja ebamugava palliga, mille põrkesse ajamiseks tuli ikka korralikult kaasa aidata. Positiivne oli kindlasti see, et pall niiskust ei imanud ning raskeks ega libedaks ei läinud, samuti pidas ta vastu Moskva -14-kraadisele külmale.

Eriliseks teeb selle ekstreemsus, see on nagu talisuplus, et enne kui vees oled, ikka mõtled viimase minutini, kas minna, aga pärast sooritust on hea tunne sees. Ütlen ausalt, et isegi finaale oli üsna igav vaadata, mängijad liikusid aeglaselt, näha oli, et neil oli külm. Palle eriti kätte ei saanud, kui just kätte ei löödud. Kui poleks mängijate soojendusega telki olnud, poleks me finaalmänge lõpuni suutnud vaadata, liiga külm oli. Põnevaks teeb selle ala ilus pall ja uudsus. Ja tõesti, kui teha see mingi teise üritusega koos, siis inimestel on ikka põnev uut ala uudistada.