Tartu Ülikool tõi Leedust omale korvi alla täiendust 

Ta on suur keha, täiendab meie korvialust ning lauavõitlust. Meil on oluline, et möödaläinud visked ära võetaks ja hooaja alguses saime sellega päris hästi hakkama. Pärast seda, kui meil pikkade osakond väiksemaks jäi, on lauapallide arv oluliselt kukkunud. Tasavägised mängud olemegi peamiselt lauavõitluse pärast kaotanud ja selle osas loodan nüüd paranemist.Priit Vene, Tartu Ülikooli peatreener