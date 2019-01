Endine Eesti jalgpallur purustab teadlasena spordimaailma tabusid 

„Jalgpalliklubis on õhkkond hästi mehine,“ räägib Klemmer, kes töötab ka Bedfordshire’i maakonna riiklikus spordiorganisatsioonis. „Sa pead olema tugev. Kas me peaks ütlema, et see ei ole õige? Mis on õige atmosfäär, mis jalkaklubis olema peab? Kuidas teha nii, et iga inimene, iga jalgpallur saaks õige toe? Eliitsportlasel on alati stress, see ei lähegi kunagi ära, aga toetavad süsteemid peavad paigas olema.“

Bert Klemmer õpib sporditeadust oma ala tippülikoolis. Erakogu

„Inglismaal arutatakse palju sedagi, et vaimsest tervisest rääkimine on vale viis elada või edu saavutada,“ sõnab Klemmer. „Võib-olla ei ole nii, et Salah läheb Firmino (Liverpooli mängijad – toim) juurde ja ütleb, et mul on täna väga halb ja tahan nutta. Võib-olla ta lähebki psühholoogi juurde. Süsteemid on olemas ja sellest räägitakse, see on okei. See hakkabki sinna punkti jõudma, kus on aktsepteeritav ja okei sellest rääkida. Aga väga paljud tippsportlased tahavadki promoda, et mul on depressioon ja võitleme kõik koos. See läheb selles suunas, et depressioon on sportlastele hea turundusvõte.“