OTSE | Sport 04.01: Žalgirise ja CSKA vastasseis pakub õhtust maiuspala 

Vabandame, sest teatasime varem ekslikult, et eestlastest osalevad kahevõistluse MK-etapi eelvõistlusel Kristjan ja Andreas Ilves. Tegelikult tuleb täna hüppetorni vaid Kristjan Ilves, kes on proovivoorus saanud kirja väga hea hüppe: ta kandus 98,5 meetri kaugusele. Eelvõistlusel on kokku stardis 51 meest, Ilves läheb starti teisena.