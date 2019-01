AJAKIRI BASKETBALL | Janne Schasmin: me ei saa nõuda mängijatelt, et nad peavad korraga astuma kolm sammu 

Eesti saatis võistlustulle väga noore koondise, mille keskmiseks vanuseks oli 22 aastat ning lõppenud tsükli võib eestlannade jaoks tinglikult jagada täpselt pooleks. Kui esimesed kolm mängu ei lastud vastaseid skoori mõttes liiga kaugele eest ära, siis viimased kolm kaotati keskmiselt veidi vähem kui 40 punktiga. Meie naiskonna keskmine visatud punktide arv jäi 58,2 silma peale (kogu valikturniiri 26. tulemus), lauapalle hangiti vaid 31,3 (30.) ja resultatiivseid sööte jagati 13,3 (27.). Kokku oli valiksarjas võistlustules 32 koondist.



Mõnevõrra üllatuslikult on peatreener Schasmin kõige rohkem rahul kodumänguga Valgevene vastu, mis oli tsükli suurim kaotus – jäädi alla koguni 50 punktiga. „Meie täiesti uuel koosseisul liikus rünnakul pall kenasti, kuigi noored ei suutnud viskeid ära panna. Vastane oli kõvast puust, aga saime rünnakul oma eesmärgid täidetud. Jäime ju tol korral vahetult enne kokkusaamist vigastuse tõttu ilma Merkast (Merike Anderson - S. S.), kuid paanikat meil platsil ei tekkinud.



Kui veel analüüsida, siis olime ka esimeses aknas väga hästi valmis, eriti kodumatšis Türgiga. Kõik kohtumised olid mänguliselt väga erinevad, kuid meie noored koondislased ei murdunud. Me tegutseme teadlikult pikema eesmärgi nimel ja sellest ei ole midagi, et ühel hetkel tabloole vastu vaadates on seal -30 või -40 punkti,“ selgitab Schasmin korvpallihuvilistele.



Ta jätkab: „Viimastes mängudes oli selge, et me hakkame jõudma sinna, mis on meie eesmärk ning vaja on minna mängijate vanuselt veel nooremaks. Noored peavad saama oma õppetunnid kätte. Mul on lihtsalt kahju, et naiste koondise meediakajastuses ei selgitatud olukorda publikule paremini ära, mis oli nende mängude eesmärk. Jah, meil on see paberil kirjas, kuid…“



Schasmin räägib, et viimases aknas oli naiskonnal kolm põhieesmärki: teadlik tegutsemine, tegutsemine koos ja mõttega kohalolek. „Laiemale publikule ei ütle see midagi, aga meie jaoks on need üliolulised punktid. Teadliku tegutsemise all mõtleme koondislasele õige info andmist. Ta loeb selle läbi, mõistab, mis positsioonil ta peab mängima ja mis rollid tal on vaja selgeks saada. Koos tegutsemine on kõik ühised tegevused alates omavahel „patsu“ löömisest,“ lausub juhendaja..



Koondise peatreeneri sõnul tuli kogenud mängijatega rääkides välja, et põhioskuste tase on koondislastel väga erinev ning liiga palju aega läheb kogunemistel ABCga tegelemisele. „Jah, see on otsene kriitika meie noortetööle, ka mulle endale. Aga viimases aknas, sügisel, kui koondis oli tunduvalt noorenenud, siis võtsimegi ette täiesti algtõed.“



Kogu tsükli jooksul said mänguaega 20 naist, kellest viis - Mailis Pokk, Annika Köster, Anna Gret Asi, Birgit Piibur ja Rosemary Rits - tegid kaasa kõik kuus kohtumist. Janne Pulk ja Janeli Lilleallik said kirja viis, vigastuste tõttu viimase akna vahele jätnud Merike Anderson ja Maaja Bratka neli ning ülejäänud naised juba kolm või vähem mängu.



„Mina tulin koondise juurde täiesti puhtalt lehelt ja tahtsin anda kõigile võimaluse. Mul on austus meie vanemate ja kogenenumate mängijate vastu ning kuna hetkel nad näitavad, et on noortest paremad, siis neil oli see võimalus tulla koondisesse. Kui noored mängivad nad koondisetsükli jooksul üle, siis saab selgelt öelda, et sinu aeg on möödas. Aga hea oli, et koondises tekkis sisemist konkurentsi,“ tunneb Schasmin rõõmu.



Statistiliselt olid naiskonna liidriteks oodatult meie välismaal mängivad pallurid, kes igapäevaselt saavad koduliigades tasemel mänge. Belgia klubiga Mithra Castors Braine ka naiste Euroliigas palliv Merike Anderson kogus keskmiselt 14 punkti ja 2,5 korvisöötu. Mailis Pokk tõi 11,5 punkti ja 3,8 lauapalli ning korvi all endast palju suuremaid ja tugevamaid vastaseid ohjata üritanud Annika Köster 7,2 punkti ja 9,5 lauapalli. Viimases valikaknas kerkis meeldiva üllatajana traumade tõttu esile aastaid tippkorvpallist eemal olnud Kati Rausberg, kes kogus kahe mänguga keskmiselt 11,5 punkti ja 2,5 söötu.



Peatreeneri sõnul praegu Eesti naiste korvpallis naturaalset liidrit pole, sest eelnevas lõigus välja toodud naised on oma koduklubides igapäevaselt täitmas rollimängija ülesandeid. „Merike on koondises liider seetõttu, et ta ainsana mängib Euroliigas. Ta on hinnatud kaitsemängija ning kui panna talle lisaks kaitses rabamisele veel ka ülesanne rünnakul kõik enda õlgadele võtta, siis... Meil puuduvad mängijad, kes välisklubides oleks vedajad. Kui Merike oli viimastes mängudes vigastatud, siis pall küll rünnakul liikus, aga polnud naist, kes võtaks ja selle korvi paneks. Selline sündinud viskaja ja liider meil kuskil alles kasvab hetkel. Viimases aknas veidi sähvatas sarnases rollis Kati, aga me anname aru, kui pikk tal mängupaus oli.“



Kolmes aknas said oma võimaluse ka mitmed alles noorteklassides pallivad mängijad, kellest kõige enam paistsid silma 16aastane Anna Gret Asi ning 18aastased Janne Pulk ja Johanna-Eliise Teder. Asi sai kõigi kuue kohtumise peale keskmiselt 16,7 mänguminutit ning kogus selle ajaga 4,5 punkti ja 2,5 söötu. Janne Pulk sai kirja viis matši ja keskmiselt 13,4 minutit ning viimaseks koondiseaknaks kaasatud Teder 19,8 minutit, 4 punkti ja 2,5 söötu.



„Enamus mängijad tegid kogu tsükli vältel korralikult tööd ja suutsid arengus sammu edasi teha. Vaid kolmel-neljal naisel see ebaõnnestus. Peame mõistma, et me ei saa nõuda mängijatelt, et nad peavad korraga astuma kolm sammu. Kahjuks oli ka juhuseid, kus sai noortele tüdrukutele antud mõne liidermängija puudumisel võimalus, mida ära ei kasutatud. Mõne palluri esitus tegi mind väga-väga kurvaks ja isegi pahaseks,“ räägib koondise peatreener nimesid nimetamata.



Küll oli ta nõus välja tooma oma võimalusest kinni haaranud noormängijana Johanna-Eliise Tederi nime, kes mullu veebruaris jäi koondisekutsest erinevatel põhjustel ilma, kuid oli novembris kahes matšis väga olulises rollis. Just Teder on ka järgmine Eesti neiu, kes siirdub suure lombi taha USA üliõpilasliigasse, kui uuel hooajal saab temast San Francisco ülikooli naiskonna liige.



Kas naistekoondises nö tundmatus kohas vette viskamine ja seeläbi suurte kaotuste saamine tugevatelt vastastelt noormängijatel edasipürgimise motivatsiooni ära ei võta, kui Euroopa tippmängijatelt saadakse selline korralik reaalsuskontroll? Schasmin seda ei usu. „Meil on eesmärgid paigas ja sama teema on läbi käinud. On selgitatud, mida tahame saavutada ja mis roll on hetkel meie jaoks mängu tulemustel. See on reaalsus ja kõik tunnistavad seda endale. Mängisime Valgevenega, kes on maailma 5. võistkond. Kas me tahame, et me järsku oma noortega läheme ja paneme olümpial kõrgetele kohtadele mängivate naiste vastu ennast maksma? Juba see, et suudeti ilma mossitamata mängida ja ei joostud väljakul lukku näitab, et meil käib teadlik tegutsemine.



Ma olen tegelikult väga kriitiline, aga kuna tulemust ei ole, siis tuleb analüüsida ja ise ka peeglisse vaadata. Mina olen nende tüdrukute ja naistega ühes paadis. Reaalsus on, et ennast ei saa näidata kuidagi kunstlikult paremast küljest, kui sa tegelikult oled. Loomulikult me naiskonna sees rääkisime, et tablool olev resultaat on hinnang meie tegevusele ning me vastutame selle eest. Aga me ei saa põhimängijaid tulemuse nimel ribadeks jooksutada. Ajakirjandusele on vaja ära selgitada, miks olukord hetkel selline on,“ võtab juhendaja vastutuse enda õlule.



„Positiivse poole pealt võin välja tuua, et olen ametis oldud aja jooksul näinud arengut, kus naised on muutunud teadlikumaks ja professionaalsemaks. Kaks suve on teadlikult treenitud ning on grupp naismängijaid, kes on suunatud professionaalsele tegutsemisele ning neil on olemas toetav seljatagune.