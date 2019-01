Suuskadeta Otepääle jõudnud austerlased said tänu konkurentidele siiski võistelda, abikäe ulatas ka Ilves 

Nad vist vahetavad suuski. Üks hüppab ära, läheb ruttu üles ja annab teise paari ära. Nad laenasid igalt poolt kokku, kus vähegi võimalik. See on kindlasti raske, aga kui klambrid klapivad, siis väga vahet pole."

Ilves lisas, et säärane aitamine on tavaline, kuid teiste suuskadega hüppamine mitte. Pigem juhtub, et ameeriklased käivad tosse laenams, sest kott on jälle maha jaanud. Euroopa-siseselt juhtuvat seda harva.