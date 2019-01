WRC Mehhiko ralli ametlik kanal: Toyota pilootideks MM-sarjas on Latvala, Tänak ja Martin Järveoja Ohtuleht.ee , täna, 10:55 Jaga:

Martin Järveoja. Stanislav Moshkov

Mõnikord juhtub ikka, et isegi ametlikes teadetes on vigu. Täpselt nõnda juhtus ka Mehhiko MM-ralli ametliku Twitteri kontoga (foto on allpool), mis andis teada, et Toyota Yaris WRCd roolivad sel hooajal Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ja Martin Järveoja.