Rallikuningas Sebastien Loeb Dakarist: võidumõtetest oleks narr rääkida 

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb stardib Lõuna-Ameerikas sõidetaval legendaarsel Dakari rallil. Kui eelmisel kolmel aastal kuulus prantslane Peugeot'i tehasetiimi, siis nüüd on olud teised: Loeb ja tema kaardilugeja Daniel Elena sõidavad küll Peugeot'iga, kuid seda eratiimi ridades ning nende istumise all on 2017. aasta masin.