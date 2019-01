Võrkpall EM-piletit püüdvaid vollenaisi tabas valus kaotus, üks hoop võib veel tulla Ohtuleht.ee , täna, 15:15 Jaga:

Anu Ennok. MATI HIIS

Eesti naiste võrkpallikoondis kohtub eeloleval pühapäeval ja kolmapäeval EM-valikmängudes vastavalt Rootsi ja Soomega. Peatreener Andrei Ojamets andis Eesti Võrkpalliliidu uudisteportaali volley.ee Facebooki lehele postitatud video kaudu teada, et kohtumistest jääb kindlasti eemale Eliise Hollas ning küsimärgi all on Anu Ennoki osalemine.